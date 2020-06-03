بلدية غزة تصادر مكبرات صوت من باعة متجولين

غزة- الرأي

صادرت طواقم بلدية غزة مجموعة من مكبرات الصوت من الباعة المتجولين غير الملتزمين بقرار منع استخدامها، وذلك ضمن جهودها في مكافحة ظاهرة التلوث السمعي والحد من الضوضاء الناتجة عن استخدام هذه المكبرات بالتعاون مع شرطة البلديات في محافظة غزة.

وذكرت البلدية أن دوريات تفتيش مشتركة من طواقم البلدية وشرطة البلديات تنظم بشكل يومي في كافة المناطق والأحياء لمتابعة قرار منع استخدام مكبرات الصوت ومصادرة مكبرات الباعة المخالفين، لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، لما تسببه من ازعاج وضوضاء وضرر للمواطنين.

وأكدت أن الحملة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم ١١٥.