وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تصادر مكبرات صوت من باعة متجولين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتلف عددا من الأشتال مصابة بداء "سل الزيتون" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تكشف سرقة أحد المراكز التجارية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات برفح تُنفذ "1403"مهمة خلال مايو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية تفتتح برنامج Mobile Clinic في العيادات المتنقلة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة تل السلطان برفح يُنجز "1688" مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 11 طنًا من التين المجفف الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية قرار بإعادة فتح صالات الأفراح في غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال ورشة عمل

بلدية خانيونس تناقش مدى استجابة البلديات الاقليمية لجائحة كورونا

03 حزيران / يونيو 2020 04:24

ورشة عمل لمناقشة مدى استجابة المدن والبلديات الاقليمية لجائحة كورونا
ورشة عمل لمناقشة مدى استجابة المدن والبلديات الاقليمية لجائحة كورونا

خان يونس- الرأي

شاركت بلدية خان يونس في ورشة عمل لمناقشة استجابة المدن الاقليمية لجائحة كورونا وذلك عبر منصة برنامج التواصل الاجتماعي (ZOOM)، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN habitat) ومؤسسة منظمة المدن المتحدة والإدارية والمحلية فرع الشرق الأوسط وغرب أسيا (UCLG-MEWA)، بحضور أعضاء مجالس محلية في دولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التركية، وخبراء في التنمية الحضرية من جمهورية مصر العربية، وعدد من قادة المدن من الأردن ولبنان وفلسطين وتركيا وممثلي منظمات المجتمع المدنى والخبراء.
وشاركت بلدية خان يونس في الورشة ممثلة في رئيس لجنة طوارىء جائحة كورونا في البلدية ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسئول قسم العلاقات الدولية م. حمادة شعت، وذلك عبر تقنية برنامج (ZOOM).
وتضمنت أجندة الورشة ملفات مهمة شملت تأثير فيروس كورونا على المدن والمناطق الحضرية، استعراض الجهود والاستجابة الفورية ومتوسطة المدى، وتحديات اليوم والاستعداد للغد، وكذلك مدى التعاطي مع أزمة كورونا.
وخلال مداخلته أكد الأغا على أن بلدية خان يونس تسعى بشكل دائم وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورنا، إلى تقديم خدماتها للسكان والمحافظة عليها قدر المستطاع المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت جُملة من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض من خلال تفريغ الأسواق وافتتاح نقاط مؤقتة جديدة وكذلك حملات التعقيم المستمرة واغلاق المتنزهات العامة وتقديم كافة انواع الدعم اللوجستي لمراكز الحجر الصحي.
وناقش المجتمعون في الورشة بعض المعيقات والمتمثلة في عدم وجود الحماية الكافية للعمال ممن يعملون في أوقات الطوارئ ويتعاملون بشكل مباشر مع المصابين أو المخلفات الصلبة أو الطبية الناتجة عن أماكن الحجر أو المشافي، وشح الموارد المالية والتي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والاحترازية في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى استمرار عودة المواطنين من الخارج والذي يضع الحكومات في تحدٍ كبير للتعامل مع الوافدين، إلى جانب تدهور النشاط الاقتصادي أثناء هذه الأزمات، وأثر ذلك على قطاعي الصحة والغذاء.
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها نشر مفاهيم التوعية والإرشادات والدعم الاجتماعي، وتعزيز الإجراءات الاحترازية منعاً لتفشي الفيروس، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع تلك الإجراءات، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات عبر الهاتف أو الإنترنت، وتخفيف حركة وتنقلات المواطنين قدر الإمكان وسرعة التفاعل مع شكاوي وطلبات المواطنين والتجاوب معها، وتعقيم الأماكن العامة بشكل دوري ومعالجة النفايات الطبية والصلبة بطريقة آمنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟