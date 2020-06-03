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وتركب 500 م شبكات مياه جديدة

بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 265 خط مياه

03 حزيران / يونيو 2020 04:26

بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 265 خط مياه
بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 265 خط مياه

خان يونس- الرأي

نفذت طواقم شعبة صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة،  أعمال صيانة وإصلاح لـ(265) خط مياه، بالإضافة إلى تمديد (500) متراً من الشبكات الجديدة، وذلك في عدد من أحياء وشوارع المدينة خلال شهر مايو الماضي.
وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان أن تلك الأعمال يتم تنفيذها ضمن خطة الدائرة والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق الميداني لشوارع المدينة ومراقبة الخطوط المهترئة وتسريبات المياه فيها، والتي تأتي في إطار تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه تم استقبال ما يزيد عن (43) طلبًا خاصًا بالمواطنين من خلال مركز خدمات الجمهور ووحدة الإشارة الميدانية وتم عمل ما يلزم بشأن تلك الطلبات والشكاوى.

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