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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

04 حزيران / يونيو 2020 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من الخليل، وهم: عصام حسن الزهور، ومصطفى أحمد العصافرة، ومعن عرفات العطاونة، من بلدة بيت كاحل، وأحمد محمد أبو ريا، وشقيقه ايهاب، من مخيم العروب، والأسير المحرر بلال عبد الرحمن اسماعيل عوض (19 عاما)، وكفاح أحمد علي أبو عياش (37 عاما)، ومحمد سامي علي أبو عياش (25 عاما) بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق ثغرة الشبك، وعرق اللتون شرق وشمال بيت أمر، وداهمت عدة منازل وفتشت الاراضي المجاورة لها واستولت على أجهزة هواتف خلوية.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين من ضواحي مدينة طولكرم، وهم: يحيى صادق القاروط (21 عاما) من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وأوس محمد خضر حصري (22 عاما) من ضاحية ذنابة شرق المدينة، ومنجد محمد عبد الله رضوان (22 عاما) من مخيم طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن شعيبات، بعد أن داهمت منزله في منطقة واد أبو سعدى في بيت ساحور شرق بيت لحم، فيما داهمت منزل الأسير محمد طلب المصري في قرية الشواورة شرق المدينة.

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