جد يصنع مدينة ملاهي في منزله للترفيه عن حفيده

مع اضطرار الناس حول العالم للبقاء في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا، أصبح ضرورياً للكثير منهم إيجاد طرقاً جديدة أو مبتكرة من أجل التسلية، خاصة في حالة وجود أطفال في العائلة.

ومع غلق مدن الملاهي حول العالم أبوابها أمام الزوار، كجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، فقد الأطفال جزء مهماً من تسليتهم، حيث كانوا يقضون فيها أوقاتاً ممتعة.

ويبدو أن هذا الأمر شغل بال أحد الأشخاص، لدرجة أنه قرر صنع مدينة ملاهي خاصة به داخل حديقة منزله من أجل الترفيه عن حفيده الصغير في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العالم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر نجاح هذا الشخص في تصميم نموذج مصغر من لعبة قطار الموت أو الأفعوانية بداخل حديقة منزله، لتكون بمثابة وسيلة ترفيه لحفيده.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول نجاح الجد إلى درجة مدهشة في تصميم اللعبة، التي يقوم عادة خبراء في التصميمات الهندسية بتصميمها، لتخرج بدقة عالية مع أخد كل احتياطات الأمان اللازمة لحماية أرواح لاعبيها.

وتعد لعبة القطار الدوار من أشهر الألعاب المثيرة والمشوقة الموجودة في مدن الملاهي، حيث يهوى لعبها الكبار والصغار، وهي عبارة عن نموذج مصغر لسكة حديدية، مرتفعة عن الأرض بعدة أمتار، ويكون مسارها في المعتاد متعرجاً، صعوداً وهبوطاً.