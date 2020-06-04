أبل تدعم جهاز iPad Air المقبل بمنفذ USB-C .. اعرف التفاصيل

عملت شركة أبل خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من التحديثات لأجهزة أيباد فيما يتعلق بالهاردوير، حيث شهدت تشكيلة iPad - mini و Air و Pro و "الإصدار العادي" - تحديثًا في آخر 18 شهرًا أو نحو ذلك، والآن يبدو أن iPad Air يحصل على تحديث آخر مع إحدى الميزات المهمة من iPad Pro.

ويشير تقرير موقع Macotakara الأمريكى، إلى أن الجيل الرابع من iPad Air سيكون لديه منفذ اتصال USB-C، ويستشهد التقرير بمصادر من سلسلة توريد أبل ويذكر أن iPad Air الجيل الرابع يمكنه الترقية من موصل Lightning إلى Type-C، ويلقي التقرير الضوء أيضًا على جهاز iPad mini الجديد ويقول إنه سيستمر في الحصول على منفذ lightning port.

وفيما يتعلق بجهاز iPad Air القادم، تم اقتراح أنه سيتم تطويره على غرار iPad Pro (متغير 11 بوصة)، وفي حين أن التفاصيل لا تزال شحيحة ، فمن المحتمل أن يكون لدى iPad Air حواف أصغر، و "نظرًا لأن iPad Air الجيل الثالث تم تطويره استنادًا إلى iPad Pro 10.5 بوصة، فقد يتم تطوير iPad Air الجيل الرابع استنادًا إلى iPad Pro 11 بوصة الجيل الأول عن طريق تقليل ميزات الكاميرا الخلفية".

وقال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo ، إنه يمكن إطلاق جهاز iPad جديد مقاس 10.8 بوصة في النصف الثاني من عام 2020، وإذا كان Kuo على حق فقد يكون متماشياً مع ما قامت به أبل العام الماضي، فإلى جانب إطلاق سلسلة iPhone 11 ، أطلق عملاق التكنولوجيا جهاز iPad مقاس 10.2 بوصة.

وقال كو أيضًا أنه من المتوقع إطلاق جهاز iPad mini مقاس 9 بوصات في النصف الأول من عام 2021، واقترح كو أن تعتمد أبل استراتيجية iPhone SE مع جهاز iPad أيضًا، بمعنى آخر ، اجعلها ميسورة التكلفة ولكن زودها بمعالجات أسرع.