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تقرير: iOS 14 سيدعم جميع أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 13

04 حزيران / يونيو 2020 09:19

تقرير: iOS 14 سيدعم جميع أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 13
تقرير: iOS 14 سيدعم جميع أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 13

فى الوقت الذى ينتظر فيه سكان العالم الإعلان عن نظام تشغيل iOS 14 خلال فعاليات مؤتمر أبل العالمى للمطورين WWDC فى وقت لاحق من هذا الشهر، كشف تقرير مسرب أن جميع أجهزة أيفون وiPod touch التى تعمل بنظام تشغيل iOS 13 ستكون قادرة على التحديث إلى iOS 14 بسهولة.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكى، فهذا يعنى أن أبل لن تترك أى أجهزة خارج التحديث الكبير لنظام iOS لهذا العام، ومع التوافق الكامل للأجهزة، فإن هذا يشير إلى أن أبل ستستمر فى دعم هواتف iPhone 6s وiPhone 6s Plus لعام أخر، وهى الأجهزة التى تم إصدارها لأول مرة فى عام 2015.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون iOS 14 هو نهاية الطريق لكل من سلسلة 6s وجهاز iPhone SE الأصلى، فيما ستعلن أبل عن iOS 14 كجزء من حدث WWDC، حيث من المنتظر تنظيم الحدث فى 22 يونيو وهو حدث سيتم بثه عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة كورونا COVID-19.

يذكر أن تقرير سابق كشف عن قدرة مجموعة من الباحثين الأمنيين والمتسللين على الوصول إلى نسخة مبكرة من نظام التشغيل iOS 14 منذ فبراير الماضى، وبعد ظهور العديد من التسريبات المتعلقة بنظام التشغيل المرتقب من شركة أبل على مدى الأشهر القليلة الماضية، يبدو أنه من المرجح أن التسريبات كانت تستند إلى النسخة المبكرة من النظام.

وبحسب موقع Vice الأمريكى، فمع أنه من الشائع أن تتسرب تفاصيل صغيرة عن تحديثات برامج أبل فى الأشهر والأسابيع التى تسبق الإعلان الرسمى عنها، لكن من غير المألوف تمامًا أن يُطلق إصدار مبكر كامل من النظام قبل أشهر من الإعلان عنه، وقد تكون هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها هذا فى وقت مبكر جدًا، وفقًا لمصدر موقع Vice.

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