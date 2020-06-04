أحمد بركة في الزيتون وخدمات البريج يجدد لأبي قفة وبيت حانون يضم سلمان

تعاقد نادي الزيتون مع اللاعبين المهاجم أحمد بركة، ورشيد النمس قادماً من خدمات رفح لموسم واحد قادماً من العطاء، حيث يطمح الفريق الهابط للدرجة الثانية أن يكون بركة والنمس إضافة جيدة لخط هجوم الزيتون, الساعي للظهور بشكل قوي في الموسم القادم بدوري الثانية بفرع غزة والشمال. وكان الفريق تعاقد مع كل من عبد الكريم البريم, ورشيد النمس, وعاد له المهاجم الهداف عاهد أبو مراحيل.

من جهة أخرى، جدد نادي خدمات البريج في الدرجة الأولى تعاقده مع المهاجم الخبير حازم أبو قفة، للموسم الثالث على التوالي، بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي بطلب من المدرب الجديد أيوب أبو زاهر. وكان قفة حصل على لقب أفضل صانع ألعاب في الممتازة مع نادي الصداقة.

وكان الفريق تعاقد مع محمد أبو حرب، واستعاد الهداف بهاء الدعالسة بعد غياب دام موسمين, إثر خروجه معارا لغزة الرياضي وبيت حانون الرياضي على التوالي.

هذا، وتعاقد نادي الاستقلال مع 3 لاعبين جدد, هم: طارق العايدي, وسالم صادق, ومحمد العصار, حيث يطمح الفريق بالصعود إلى الدرجة الأولى من دوري الثانية بفرع الوسطى والجنوب، فيما قرر اللاعبان الحارس محمد نصار المنتقل أهلي النصيرات، والمدافع ميمنة الناجي فسخ عقديهما مع نادي اتحاد بيت حانون في الدرجة الممتازة. وكان الفريق تعاقد مع السباعي خالد دادر, والحارس أمير الكرد, وأمجد أبو عودة, وماجد بريك, وأحمد أبو كوش, ومحمود أبو النصر, ومحمود العزازي. يذكر أن الناجي أول تعاقدات الفريق قبل تركه.

وجدد بيت حانون عقد لاعبه محمد سلمان لموسمين آخرين، بعد أن ظهر بشكل جيد الموسم الماضي.

كما قرر المدافع ثائر أبو عبيدة فسخ عقده مع غزة الرياضي، دون أن يكشف عن وجهته الجديدة.

وقال نادي خدمات المغازي- المنافس في الدرجة الأولى، إنه تعاقد خلال الانتقالات الأخيرة مع 13 لاعباً، وهم: ساهر أبو ظاهر، محمد ذيب، محمد شعث، صالح بركة، سامي الفجم، محمد أبو زايد، إبراهيم خطاب، مصعب أبو سحلول، أحمد جاد الله، أحمد جرغون, جودت جاد الحق ، طارق بشير، فيما جدد عقود عمرو شوقي، محمود أبو عيادة، وخالد شلتو، وباسل أبو بطنين الذي لا يزال ملفه على طاولات اتحاد الكرة.

يذكر أن نادي شباب خانيونس لا يزال يسعى للحصول على لاعبه السابق أبو بطنين مؤكداً عدم صحة انتقاله.

بدوره، جدد نادي خدمات دير البلح عقود لاعبيه محمود أبو شاويش، ومحمد شقورة لموسم واحد، فيما يستعد نادي شباب رفح لاستئناف تدريباته للمشاركة في بطولة كأس القطاع، مع توقف حدة جائحة "كورونا"، بقيادة مدربه رأفت خليفة, بعد توقف دام لأكثر من شهرين. يذكر أن فرق الدور ربع النهائي للكأس، هي الشجاعية، الصداقة، الرياضي، نماء، شباب خان يونس، الهلال، اتحاد خان يونس، وشباب رفح.

على صعيد آخر، جدد نادي الجلاء عقد قائده محمود الريفي الذي قدم موسماً مميزاً مع الفريق.

وتعاقد نادي أهلي النصيرات، مع الحارس محمد نصار لموسم واحد بعد أن فسخ عقده مع بيت حانون، فيما قرر مدافع اتحاد دير البلح حمدي لبد عدم التجديد مع فريقه رغم ظهوره المميز الموسم الماضي، وحصل لاعب القادسية عبد اللطيف عليان على الاستغناء الخاص به، وسبق له الظهور مع غزة الرياضي والقادسية.

وأنجز نادي اتحاد خان يونس- أحد أندية الدرجة الممتازة، صفقة الظهير الأيمن الغزال الأسمر هيثم أبو ظاهر قادماً من خدمات البريج، في الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل. فيما جدد الفريق البرتقالي تعاقد حارسه عطايا جودة موسما آخر, بعدما ظهر مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.