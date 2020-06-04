بطولة رومانيا تستانف نشاطها في 12 حزيران

اعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم الاربعاء بأن دوري الدرجة الاولى سيعاود نشاطه في 12 حزيران بعد توقف دام قرابة ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستجمع المباراة الاولى بين جامعة كرايوفا وبوتوساني وراء ابواب موصدة.

لكن انظار عشاق الكرة الرومانية ستكون موجهة الى لقاء القمة بين كلوج حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليا ومنافسه المباشر ستيوا بوخارست الذي يتخلف عنه بفارق 4 نقاط والمقرر في 14 الحالي على ملعب الاخير.

ويأتي قرار الاتحاد الروماني للعبة بعد سماح الحكومة المحلية بالتدريبات في الهواء الطلق ومعاودة النشاطات الرياضية تدريجيا، لكن وزير الرياضة ايونون ستروي أكد بأنه لن يسمح للجمهور في حضور المباريات مشيرا الى ان اللاعبين سيخضعون للفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19" قبل يومين او ثلاثة من انطلاق المباريات ثم مرة كل اسبوعين بعد ذلك.

وستخضع الفرق لاجراءات صحية صارمة، وفي حال اصابة لاعب ما، سيخضع والاشخاص الذين خالطهم للحجر الصحي لفترة اسبوعين على ان يتم اعادة جدولة مباريات النادي الذي ينتمي اليه اللاعب.