معسكر تدريبي لمنتخب قطر الكروي

يقيم منتخب قطر لكرة القدم معسكرا تدريبيا من 12 الحالي الى الثالث من تموز المقبل في أول تجمع له منذ تشرين الثاني الماضي حيث استدعى مدربه الإسباني فيلكيس سانشيز الاربعاء قائمة مؤلفة من 34 لاعبا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد القطري على تويتر "التجمع سيتم وفق تنسيق مسبق بين إدارة المنتخبات ومؤسسة دوري نجوم قطر وكذلك الأندية".

واضاف "سوف ينخرط اللاعبون خلال تلك الفترة ببرنامج تدريبي يتماشى مع البروتوكول الطبي الخاص الذي تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وخصوصا وزارة الصحة، ويراعي تطبيق اجراءات احترازية بشأن التباعد الإجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة بين اللاعبين".

ويأتي المعسكر في إطار التحضيرات لعملية الإستكمال المحتملة للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خلال فترات التوقف المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبارا من شهر ايلول المقبل.

وتتبقى للعنابي ثلاث مباريات في تلك التصفيات من أجل حسم التأهل الى النهائيات القارية، وخاض المنتخب القطري اخر مبارياته بالتصفيات في تشرين الثاني امام افغانستان ضمن المجموعة الخامسة.

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب القطري كل من محمد البكري وبسام الراوي ومحمد عياش وسلطان ال بريك وعاصم مادبو وكريم بوضياف وعبدالله عبدالسلام واسماعيل محمد وعبدالرحمن محمد ومحمد مونتاري، المعز علي (جميعهم مع الدحيل)، سعد الشيب ومشعل برشم وبيدرو ميغيل وخوخي بوعلام وطارق سلمان وعبدالكريم حسن ومحمد وعد وحسن الهيدوس وأكرم عفيف (جميعهم مع السد)، يوسف حسن والمهدي علي وهمام الامين ومؤيد حسن وأحمد علاء (الغرافة)، ومصعب خضر وأحمد فتحي وجاسم جابر ويوسف عبدالرزاق ومحمد صلاح (العربي)، عبدالعزيز حاتم وفهد يونس (كلاهما مع الريان)، أحمد معين (قطر) وأحمد سهيل (الوكرة).