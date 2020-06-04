معهد "التنمية البشرية" بالشرطة يفتتح دورة تخصصية في قانون المرور

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب في وزارة الداخلية والامن الوطني صبـاح امس الأربعاء، دورة تخصصية في قانون المرور بقاعة الإرشاد المروري بمقر قيـاد الشرطة.

وحضـر الافتتاح مدير معهد التنمية البشرية العقيـد د. إسلام شهوان ونائب مدير شرطة المرور العقيـد تامر شحـادة وعددٌ من ضبـاط مديرية التدريب وجهاز الشرطـة.

وقال شهوان إن قيـادة وزارة الداخلية والأمن الوطني قد وافقت على عودة التدريب التخصصي بشكل متدرج ضمن إجراءات وقائيـة تراعي معايير السلامة المتبعة؛ مؤكداً أن هذا القرار بعودة التدريب التخصصي جاء بعد دراسـة شاملة بهدف تطوير أداء منتسبي الوزارة في مجالات متعددة.

وذكـر شهوان أن الدورة التخصصية في قانون المرور تستهدف (25) ضابطًا من محققي الحوادث المرورية بواقع (20) ساعة تدريبية، وبمشاركة مدربين متخصصين في مجال العمل المروري والحوادث.

يّذكـر أن المديرية العامة للتدريب أوقف عمليـة التدريب في الآونة الأخيرة بناءً على تعليمات قيـادة وزارة الداخلية والأمن الوطني في ظل جائحة كورونا، وأن قرار عودة التدريب التخصصي بشكل تدريجي يتزامن مع عدة قرارات بتخفيف الاجراءات الوقائية التي تم فرضها في بداية الجائحة.