مركز إصلاح وتأهيل الشمال يعقد محاكمات سريعة لـ "16" موقوفاً

عقد مركز إصلاح وتأهيل الشمال وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء محاكمات سريعة لـ "16" موقوفاً داخل المركز، وذلك بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة وقسم القانونية بالمركز.

وحضر المحاكمات وفد من محكمة الشمال برئاسة القاضي أزهري الربعي رئيس محكمة بداية شمال غزة، ومدير مركز إصلاح وتأهيل الشمال مقدم محمد أبو اللبن.

وأوضح أبو اللبن أن المحاكمات السريعة جاءت للتخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة، لذا تقررتشكيل هيئة المحكمة بكامل أركانها وقضاتها وبحضور المحامين عن النزلاء.

وأشار إلى أن مركز اصلاح الشمال استضاف هيئة المحكمة والمحامين لإجراء المحاكمات داخل المركز بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين وعدم نقلهم خارج المركز في ظل جائحة "كورونا".

وشدد ومدير مركز إصلاح وتأهيل الشمال على أن هناك تعاون وتواصل مباشر مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية، من خلال اللجنة القانونية في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ولفت إلى أن عقد المحاكمات السريعة في مراكز الإصلاح والتأهيل سيتواصل في ظل الأوضاع الحالية بهدف الحفاظ على سلامة النزلاء، وللتخفيف عنهم".