إغلاق 5 مدارس بيافا بسبب تزايد الإصابات بـ "كورونا"

الداخل المحتل - الرأي

أغلقت مدارس ثانوية في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل أبوابها أمام الطلاب وتقرر التعليم عن بعد لكل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك بسبب التزايد المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أغلقت مدارس ضبيطا، تيراسنطا، الفرير، أجيال ويافا المستقبل أبوابها وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها، إذ تقرر إغلاق مدرسة ضبيطا بالمدينة إثر إصابة إحدى المعلمات بالفيروس، وتقرر تعطيل الدراسة فيها وإرسال كافة الطاقم التعليمي والطلاب إلى الحجر الصحي.

وفي مدرسة تراسنطا الثانوية، تقرر تعليق الدراسة من الصف السابع ولغاية الصف الثاني عشر، وذلك بعد إصابة أحد الطلاب بالفيروس، وطلبت المدرسة من الأهالي عدم إرسال أبنائهم بدءا من اليوم ولغاية إصدار تعليمات أخرى، وذلك بحسب قرارات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وفي مدرسة الفرير، أعلنت الإدارة عن تعطيل الدراسة بعد إصابة طالب من الصف السادس "أ" بفيروس كورونا.