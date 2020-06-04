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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2520)الخميس4/6/2020

04 حزيران / يونيو 2020 10:19

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2520)الخميس4/6/2020

 

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أخبار إسرائيلية

·         تأجيل جميع جلسات الكنيست بعد إصابة أبو شحادة بالكورونا

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  • إعادة فتح المساجد في قطاع غزة بعد إغلاقها 70 يوماً

 

 الاهرام المصرية

  • ·  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بالخليل
  • زلزال شدته 5.5 درجة يهز جنوب كاليفورنيا ولا تقارير فورية عن أضرار
  • التعاون الإسلامي: 5 منح مالية للدول الأعضاء الأقل نموا لمواجهة تداعيات كورونا 

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القدس المحلية 

·         تأجيل جميع جلسات الكنيست بعد إصابة أبو شحادة بالكورونا

·         الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من قلقيلية ورام الله وطولكرم والخليل

·         23 مليون شيكل تكلفة حماية غانتس

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس

·         الأسيرة سماح جرادات تنتظر الحرية

·         الأسير أمجد حنني.. نصف حياة في السجن

 

 

الحياة الجديدة

·         دفعة جديدة من العالقين في الأردن تدخل أرض الوطن اليوم

·         الحكومة: نرفض ابتزاز إسرائيل

·         فتح تنعى القائد اللبناني العربي محسن إبراهيم

·         الرئيس ينعى القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير محسن إبراهيم

·         الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة

·         "وزارة الاتصالات" تكشف عن اقتراب موعد ترخيص شركة انترنت "فايبر" في فلسطين

 

جريدة الأيام

·         »الرئيس يمدد الطوارئ 30 يوماً ولا إجراءات جديدة للحكومة

·         »قطاع السياحة: أول المتضررين وآخر المتحررين من فيروس كورونا

·         »الأغوار: الاحتلال يزيل اللافتات المحذرة من دخول الإسرائيليين للتجمعات...

·         »الأغوار: تدريبات الاحتلال تتسبّب باحتراق 12 ألف دونم من أراضي حمصة البقيعة

·         »ملحم: لا عودة لإجراءات تقييد الحركة

·         »نتنياهو لن يسارع إلى الضمّ الفوري

·         »"سون" يتحدث عن تجربته القاسية في الخدمة العسكرية

 

 

 

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حدث في مثل هذا اليوم

4 حزيران (يونيو)

  • 1989م استشهاد الأسير القائد عمر محمود القاسم التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سجن عسقلان بعد مرور أكثر من 20 عاماً على اعتقاله وذلك نتيجة الإهمال والشهيد من سكان مدينة القدس ويعتبر من قادة الحركة الوطنية الأسيرة.
  • 1982م عشية الغزو الإسرائيلي للبنان أغارت الطائرات الإسرائيلية على مدينة بيروت وقصفت المدينة الرياضية ومخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة وبئر حسن وطريق المطار والنبطية وصيدا وصور مما أسفر عن سقوط 60 شهيداً و 270 جريحاً.
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