النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2520)الخميس4/6/2020
أخبار فلسطينية
- الصليب الأحمر يبحث مع اشتية تداعيات وقف اتفاقات فلسطين وإسرائيل
- القيادة الفلسطينية تنفذ قرار التحلل من اتفاقيات أمريكا وتشرع بخطوات عملية للانضمام لمنظمات…
- الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لشهر رابع لمكافحة تفشي فيروس كورونا
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معروف: إعادة فتح قطاعات سياحية وترفيهية وفق إجراءات الوقاية الأسبوع القادم
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السلطة تنفي استلام أموال المقاصة "عملا بقرارات القيادة"
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الصحة بغزة تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المجحورين
- وزارة الاتصالات" تكشف عن اقتراب موعد ترخيص شركة انترنت "فايبر" في فلسطين
أخبار إسرائيلية
- نائب يهودي في الكنيست: أوجه إصبع الاتهام بقتل إياد حلاق لحكومة نتنياهو ووزير…
- أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط
- التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل
- أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط
- باراك يفتتح منشأة جديدة لتصنيع الحشيش في غلاف غزة
· تأجيل جميع جلسات الكنيست بعد إصابة أبو شحادة بالكورونا
الاخبار الدولية
- زلزال شدته 5.5 درجة يهز جنوب كاليفورنيا ولا تقارير فورية عن أضرار
- التعاون الإسلامي: 5 منح مالية للدول الأعضاء الأقل نموا لمواجهة تداعيات كورونا
- مسؤول أميركي: لا تجميد للاستيطان بموجب "صفقة القرن"
- الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا وقد تكون مدمرة
الاخبارالعربية
- مصر توسّع نطاق الخدمات الطبية بموازاة زيادة الإصابات
- انطلاق جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
- تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى القاهرة
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ طعن عند معبر عسكري شمال رام الله
- قوات الاحتلال تستعد لما بعد نهب مناطق في الضفة الغربية ومنظمة إسرائيلية حقوقية
- الصليب الأحمر يبحث مع اشتية تداعيات وقف اتفاقات فلسطين وإسرائيل
- نائب يهودي في الكنيست: أوجه إصبع الاتهام بقتل إياد حلاق لحكومة نتنياهو ووزير…
- القيادة الفلسطينية تنفذ قرار التحلل من اتفاقيات أمريكا وتشرع بخطوات عملية للانضمام لمنظمات…
- الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لشهر رابع لمكافحة تفشي فيروس كورونا
- فلسطين.. استمرار تسجيل وفيات وإصابات في صفوف الجالية والخارجية تتابع أوضاع المقيمين في…
- الاحتلال يواصل استخدام “طرق غير شرعية” لتطبيق “ضم الأراضي”
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الشرق الأوسط
- أشتية يدعو للاعتراف بفلسطين رداً على خطط الضم
- مصر توسّع نطاق الخدمات الطبية بموازاة زيادة الإصابات
- مطالبة فلسطينية لـ «الجنائية الدولية» بالتحقيق في هدم منازل
الخليج الإماراتية
الاهرام المصرية
- · مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بالخليل
- زلزال شدته 5.5 درجة يهز جنوب كاليفورنيا ولا تقارير فورية عن أضرار
- التعاون الإسلامي: 5 منح مالية للدول الأعضاء الأقل نموا لمواجهة تداعيات كورونا
الغد الأردنية
- خبراء: تعزيز المقاومة والمصالحة خيارات فلسطينية لمرحلة ما بعد وقف… الاتفاقيات مع الاحتلال
- مستوطنون يقتحمون “الأقصى” بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الشروق المصرية
- رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب العالم بمنع إسرائيل من تنفيذ مخططات الضم
- السلطة الفلسطينية ترفض تسلم عائدات أموال الضرائب من إسرائيل
الشرق القطرية
- مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بأريحا
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال واعتقال 3 فلسطينيين
الاخباراللبنانية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
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"فلسطين" تحاور أول من صنفها الاحتلال بما سماها "القائمة السوداء"
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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق بالضفة فجراً
- وزيرة الصحة برام الله: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنين·
- الخارجية: وفاة فلسطيني بفيروس "كورونا" في السعودية·
- معروف: إعادة فتح قطاعات سياحية وترفيهية وفق إجراءات الوقاية الأسبوع القادم·
- الصحة بغزة: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة·
- الشيخ "الخطيب" يدعو لليقظة وعدم الغفلة عن "الأقصى"
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القدس المحلية
· تأجيل جميع جلسات الكنيست بعد إصابة أبو شحادة بالكورونا
· الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من قلقيلية ورام الله وطولكرم والخليل
· 23 مليون شيكل تكلفة حماية غانتس
· عشرات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس
· الأسيرة سماح جرادات تنتظر الحرية
· الأسير أمجد حنني.. نصف حياة في السجن
الحياة الجديدة
· دفعة جديدة من العالقين في الأردن تدخل أرض الوطن اليوم
· الحكومة: نرفض ابتزاز إسرائيل
· فتح تنعى القائد اللبناني العربي محسن إبراهيم
· الرئيس ينعى القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير محسن إبراهيم
· الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة
· "وزارة الاتصالات" تكشف عن اقتراب موعد ترخيص شركة انترنت "فايبر" في فلسطين
جريدة الأيام
· »الرئيس يمدد الطوارئ 30 يوماً ولا إجراءات جديدة للحكومة
· »قطاع السياحة: أول المتضررين وآخر المتحررين من فيروس كورونا
· »الأغوار: الاحتلال يزيل اللافتات المحذرة من دخول الإسرائيليين للتجمعات...
· »الأغوار: تدريبات الاحتلال تتسبّب باحتراق 12 ألف دونم من أراضي حمصة البقيعة
· »ملحم: لا عودة لإجراءات تقييد الحركة
· »نتنياهو لن يسارع إلى الضمّ الفوري
· »"سون" يتحدث عن تجربته القاسية في الخدمة العسكرية
وكالة صفا
- بالصور: قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا بمداهمات في الضفة
- مواجهات خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف بنابلس
- مسؤول أمريكي: صفقة القرن لا تتطلب تجميد التوسع الاستيطاني في الضفة
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وكالة الراي الفلسطينية
- محدث الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس
- معروف: نقدر الأمور بشأن "كورونا" بميزان المصلحة العامة
- لا وفيات وإصابة جديدة بـ"كورونا" بالمغتربين الفلسطينيين
- رئيس لجنة "تعزيز السلوك والقيم" بغزة يُبين رؤيتها المستقبلية
- 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل مراكز الحجر في غزة
- قرار بإعادة فتح صالات الأفراح في غزة
- المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة
- الأدلة الجنائية تكشف سرقة أحد المراكز التجارية بغزة
سما نيوز
- باراك يفتتح منشأة جديدة لتصنيع الحشيش في غلاف غزة
- يديعوت: مستوطنون يخططون لتظاهرات وإقامة بؤر استيطانية لإفشال "خطة ترامب"
- قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية
- بلير : العلاقات الإسرائيلية الخليجية أهم متغير بالشرق الأوسط
- مسؤولون امريكيون يبلغون مجلس المستوطنات ان معارضتهم "صفقة القرن" انكار للجميل
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فلسطين اليوم
- اقتحام عشرات المستوطنين لمقاوم يوسف واعتقال 7 مواطنين من الضفة
- ذكرى "نكسة حزيران".. تفاصيل الهجوم المفاجئ على القوات العربية
- بعد اغلاق 70 يومًا خطيب الأقصى يدعو المسلمين لشد الرحال لأداء أول صلاة جمعة في الأقصى
- الصحة بغزة تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المجحورين
·
عرب 48
- اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله
- التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل
- السلطة تنفي استلام أموال المقاصة "عملا بقرارات القيادة"
- أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط
- مسؤول أميركي: لا تجميد للاستيطان بموجب "صفقة القرن"
- تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى القاهرة
- الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و47 إصابة جديدة بكورونا
- رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي يزوران إسرائيل لاستئناف السياحة
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وكالة وفا
- الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ في الرابع من الشهر الجاري
- مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس
- 53 عاما على النكسة
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حدث في مثل هذا اليوم
4 حزيران (يونيو)
- 1989م استشهاد الأسير القائد عمر محمود القاسم التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سجن عسقلان بعد مرور أكثر من 20 عاماً على اعتقاله وذلك نتيجة الإهمال والشهيد من سكان مدينة القدس ويعتبر من قادة الحركة الوطنية الأسيرة.
- 1982م عشية الغزو الإسرائيلي للبنان أغارت الطائرات الإسرائيلية على مدينة بيروت وقصفت المدينة الرياضية ومخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة وبئر حسن وطريق المطار والنبطية وصيدا وصور مما أسفر عن سقوط 60 شهيداً و 270 جريحاً.
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