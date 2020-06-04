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"صبّاح" يناقش تحديث وتوحيد نماذج الطوارئ في خدمات الولادة

04 حزيران / يونيو 2020 10:21

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، توحيد و تحديث نماذج الطوارىء و تحديدا في خدمات الولادة.

جاء ذلك، خلال لقائه  امس الأربعاء، مع أعضاء لجنة الولادة ،وبحضور د.رولا أبو ضلفة مدير دائرة التدريب و التطوير و د.اياد أبو كرش مدير دائرة الطوارىء والعنايات المركزة.

و أوضح د.صباح أن اللقاء يهدف الى مراجعة نموذج الطوارىء في أقسام النساء والتوليد و رصد المحددات و الاحتياجات بحيث توثق في النموذج و بناء عليه يتم وضع تصور و مراجعته حتى يتم اعتماده كنموذج خاص لخدمات طوارىء الولادة و من ثم تعميمه و العمل به داخل المستشفيات مقدمة الخدمة.

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