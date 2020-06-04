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"الصحة" تناقش الخطط التطويرية لعمل العيادات الخارجية بمجمع الشفاء

04 حزيران / يونيو 2020 10:23

"الصحة" تناقش الخطط التطويرية لعمل العيادات الخارجية بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، الخطط التطويرية لعمل العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبى.

جاء ذلك ، خلال لقائه امس الاربعاء،  بمدير عام مجمع الشفاء الطبى د.محمد أبو سلمية و مدراء دوائر المجمع،وبحضور مدراء الدوائر بإدارة المستشفيات.

ويأتى هذا اللقاء بعد قرارات وزارة الصحة بافتتاح العيادات الخارجية واعادة العمل بها تدريجيا و في مجمع الشفاء الطبى، واجراء عملية تقييم و تحديد الفجوات و المعيقات في عمل العيادات الخارجية بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى داخلها و الحفاظ على مأمونية الخدمة وألا تكون أماكن لانتشار الأمراض.

وبحث د.صباح مع ادارة المجمع الخطط التطويرية ليتم العمل عليها في العيادات الخارجية بما ينظم عملها و تخفيف المعاناة عن المرضى عبر دراسة نقل بعض العيادات الخارجية أو انتداب أطباء من المجمع للعمل في الرعاية الأولية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية من خلال تفويج الحالات في الوقت المناسب عبر النظام المحوسب و تفعيله داخل العيادات بما يخدم حركة المريض و انسيابية العمل.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من ادارة المستشفيات و مجمع الشفاء للاشراف والعمل على تقييم مؤشرات جودة عمل العيادة الخارجية بالمجمع ووضع خطة تحسين لتلك المؤشرات و العمل ضمن منهجية القياس للجودة و المتابعة و الاشراف على تنفيذ هذه الخطط و متابعتها وتأمين الاحتياجات و تذليل العقبات بما يخدم المرضى في العيادات الخارجية.

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