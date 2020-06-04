وكالة الرأي الفلسطينية بداية الشمال تعقد جلسة للمحاكمات السريعة وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال : 17 اعتداءً إسرائيليا ً على الصيادين منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية 92 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تطلق خدمات الكترونية لتسهيل استلام رواتب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تشرع بحملة موسعة لتنظيف مقابر قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية " المواصلات" و"الزارعة" تناقشان إنشاء مصنع تعليب للأسماك في الميناء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى 4 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في جنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المحجورين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجمّد أمرًا عسكريًا بشأن مخصصات الشهداء والأسرى
أخبار » الأخبار العبرية

لمدة 45 يومًا

الاحتلال يجمّد أمرًا عسكريًا بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

04 حزيران / يونيو 2020 11:17

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن تأجيل الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي، القاضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، إنه تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو

وأوقفت السلطات الإسرائيلية لمدة 45 يوما الأمر العسكري لقائد منطقة المركز اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.

وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك، قائلين إن "القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟