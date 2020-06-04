" المواصلات" و"الزارعة" تناقشان إنشاء مصنع تعليب للأسماك في الميناء

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، نظيره وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة و أ. عادل عطا الله مدير عام الثروة السمكية لمناقشة عدد من المشاريع الخاصة التي تخدم الطرفين.

و شارك في اللقاء م. حسن عكاشة رئيس قطاع سلطة الترخيص و أ. محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية وذلك في مقر الوزارة.

ورحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير بالتعاون المشترك بين الوزارة والثروة السمكية في ميناء غزة البحري من أجل إنجاز المشاريع التي تخص الصيادين وتطوير الميناء.

وتم مناقشة كيفية عمل مصنع تعليب الأسماك المزمع إنشاؤه في الميناء وما له من مردود إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني وخدمة الصيادين.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات على تواصل مستمر مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية بما يخدم المصلحة العامة.