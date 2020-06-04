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"الاتصالات" تطلق خدمات الكترونية لتسهيل استلام رواتب الموظفين

04 حزيران / يونيو 2020 12:36

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، عن توفير حزمة من الخدمات الالكترونية الخاصة بتسهيل استلام الراتب من خلال بنك البريد منها خدمة اصدار شيك الكتروني وخدمة التوكيل بالصرف وخدمة التحويل من الحساب لحساب موظف آخر، وذلك في إطار توجهاتها الدائمة والمستمرة نحو تعزيز الخدمات الالكترونية الحكومية، والتسهيل على الموظفين. 

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه  الخدمات تأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في اطار مواجهة خطر انتشار فايروس كرونا وضمن مبدأ التباعد الاجتماعي وتقليل الزحام حول مكاتب وفروع بنك البريد. 

ونوهت الوزارة إلى أن الموظف بإمكانه الاستفادة من خدمة التوكيل الالكتروني في توكيل من ينوب عنه في استلام راتبه، او القيام بتحويل مبلغ الراتب أو جزءًا منه لحساب موظف آخر، أوإصدار وطباعة شيك الكتروني بمبلغ الراتب او جزءً منه، بحيث يتم اصدار الشيك لشخص معين يختاره الموظف.

وأشارت الوزارة إلى هذه الخدمات تراعي كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمات الإلكترونية لعام 2013م، وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة البيانات، وخصوصية المعلومات والحسابات المالية.

كما ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر الحساب الموحد للموظف ومن خلال  بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة ببنك البريد "بنكي اون لاين" والمتوفرة من خلال الرابط التالي: http://eservices.mtit.gov.ps/epost_new

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