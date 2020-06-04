المستشار هشام كلخ يلتقي قضاة التنفيذ

غزة- الرأي

التقى المستشار هشام كلخ، قاضي محكمة الاستئناف قُضاة التنفيذ في المحاكم النظامية خلال ورشة عمل عُقدت بقصر العدل للوقوف على ابرز المشكلات والعقبات التي تواجه دوائر التنفيذ لا سيما في فترة الأزمة السابقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بدوائر التنفيذ خصوصًا فيما يتعلق بتوحيد الرؤية لدى قضاة التنفيذ فيما يتعلق بالمشكلات من ذات الموضوع والغاية؛ بحيث يوجد لدى محكمة الاستئناف رؤية شمولية حول الإشكاليات التي تواجه دوائر التنفيذ.

وأشار إلى أهمية التعاون القانوني في هذا السياق بحيث يعطي هذا التعاون رسالة ثقة واستقرار ومصداقية لدى جمهور المحامين والمُتقاضين على حد سواء إضافةً إلى عدم تناقض هذه الأحكام.

وأكد المستشار كلخ على عودة العمل في دوائر التنفيذ بشكل تدريجي وجدولة المُحاكمات التي حلَت خلال فترة الأزمة، وذلك أُسوة بالمحاكم الأُخرى وبناءً على القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.

كما أشار بأنه تم الاتفاق مع قضاة التنفيذ على عقد لقاءات أُخرى ليكون هناك خطوط عريضة للتعامل مع المشاكل من ذات النوع ومن أجل وضع رؤية موحدة وشاملة .