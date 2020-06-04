بلدية خان يونس ووزارة السياحة والآثار تناقشان تطوير ساحة القلعة

غزة- الرأي

استقبلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، وفدًا من وزارة السياحة والآثار ، وذلك لمناقشة تطوير ساحة قلعة برقوق والحفاظ على البعد التاريخي والأثري لها.

وضم الوفد مدير عام الآثار والتراث د. جمال أبو ريدة ، و نائب مدير دائرة الآثار م. أحمد البرش ، و مدير العلاقات العامة والإعلام م. حازم دبور، و مشرف المواقع الأثرية أ. رائد الجبور، وكان في استقبالهم كل من: رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائب الرئيس م. مازن الشيخ، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ومسئولة العلاقات الدولية أ. هيا الأغا.

ورحب م. البطة بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية الشراكة بين الهيئات المحلية والوزارات، موضحاً أن تقرير واقع وآفاق التنمية بمثابة الخارطة الاقتصادية لمدينة خان يونس والذي تم إعداده بالتشارك بين البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أظهر أن القطاع الواعد في المدينة هو السياحي بمجالاته التاريخية والبحرية والزراعية.

وبيّن البطة أن الخطة الاستراتيجية للمدينة 2018-2021 والتي تم إعدادها بمشاركة الوزارة وذوي العلاقة وكذلك المجتمع المحلي قد أظهرت أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية واهتمام المجتمع بتطوير ساحة القلعة، مؤكدًا رؤية البلدية للحفاظ على البعد التاريخي للقلعة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العصر المملوكي.

وفي ذات السياق أوضّح أبو ريدة أهمية إبراز القلعة التي تعتبر من أبرز المعالم التاريخية في فلسطين، وهي شاهدة على زيف وبطلان الرواية الصهيونية، مبيناً جهود وزارة السياحة في ترميم المواقع الأثرية في القطاع ومن بينها قلعة برقوق في خان يونس والتي تم إجراء صيانة للواجهة الغربية والمأذنة بالكامل قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك من أجل تسويق مشروع إعادة ترميم القلعة وساحتها، واختتم اللقاء بجولة ميدانية لوسط المدينة ولساحة القلعة.