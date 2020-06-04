المجلس المشترك يناقش إمكانية استمرار الخدمات جراء الأزمة المالية للبلديات

غزة- الرأي

عقد مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة خان يونس ورفح والوسطى اجتماعاً مع رؤساء البلديات، وذلك لمناقشة إمكانية استمرار الخدمات في ظل الأزمة المالية الخانقة للبلديات وتراجع الإيرادات جراء ظروف الحصار وكذلك جائحة فايروس كورونا التي عطلت كافة مناحي الحياة.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومستشار المجلس م. يحيى الأسطل، والمدير التنفيذي د. علي برهوم، ورؤساء البلديات في خان يونس ووسط وجنوب قطاع غزة.

وبين م. البطة أهمية الاجتماع لتباحث امكانية استمرار خدمة الجمع والترحيل والتخلص من النفايات الصلبة التي يقوم بها المجلس والتي تستفيد منها (17) بلدية في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها أبناء شعبنا جراء استمرار الحصار على قطاع غزة وتفشي فايروس كورونا.

وأوضح م. البطة أن المجلس المشترك يسعى لتحسين الخدمة من خلال التواصل مع الشركاء والجهات المانحة ومساعدة البلديات، وحث اداراتها على اتباع شروط الوقاية الصحية اللازمة واتباع الارشادات المطلوبة من اجل مجابهة هذا الفايروس الخطير لا سيما لكافة العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الملفات الخاصة بالمجلس ومناقشة التفاصيل المتعلقة بها مع ضرورة التأكيد على أهمية دعم قطاع النظافة والصحة العامة لتجنيب أبناء شعبنا المخاطر الصحية المحدقة.