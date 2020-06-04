"خلية الأزمة" تجتمع مع أصحاب صالات الأفراح والمطاعم والفنادق

غزة- الرأي

اجتمعت "خلية الأزمة" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر امس الأربعاء، مع هيئة أصحاب المطاعم والفنادق وصالات الأفراح، بحضور مدير عام وزارة السياحة؛ لوضعهم في صورة ضوابط وإجراءات إعادة تشغيل صالات الأفراح.



وجرى خلال الاجتماع - الذي عُقد بمقر المديرية العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية غرب مدينة غزة -، استعراض الإجراءات المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق؛ حرصاً على السلامة العامة للمواطنين في ظل جائحة كورونا.



وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل صالات الأفراح اعتباراً من يوم الجمعة 5 يونيو الجاري، ضمن سياسة التخفيف التدريجي التي اتبعتها الجهات الحكومية.



وحضر الاجتماع كلّ من رئيس خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد فايق المبحوح، وأعضائها: العميد فؤاد أبو بطيحان، والعميد محمد أبو زايد، إلى جانب مدير عام وزارة السياحة أ. زكريا الهور، وبحضور ممثلين عن هيئة أصحاب المطاعم والفنادق، وصالات الأفراح.



بدورهم، شكر رئيس وأعضاء "خلية الأزمة" الحضور من أصحاب الفنادق والمطاعم وصالات الأفراح على تعاونهم واستجابتهم لكل الإجراءات التي تمت خلال المرحلة السابقة، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدين حرص الجهات الحكومية على الموازنة ما بين مصلحة تلك المرافق ومتطلباتها، والمصلحة العامة للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.



وأكد العميد فايق المبحوح على ضرورة التزام جميع المرافق بالإجراءات والضوابط التي تم إطلاع الحضور عليها، مؤكداً أن مرحلة الخطر جراء الوباء لم تنتهِ بعد، ومطلوب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، والتعاون من أجل استمرار المضي في إجراءات التخفيف.



ولفت إلى أن الجهات الرقابية من الوزارات المختصة (الداخلية، الصحة، والسياحة) ستتابع الالتزام بكل تلك الإجراءات والضوابط، مُشدداً على أنه سيتم إغلاق أية منشآت مُخالفة.



وتم استعراض الإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الصحة لإعادة تشغيل صالات الأفراح، وتضمنت: تخفيف القدرة الاستيعابية للصالة لتحقيق التباعد، وتوسيع المسافات بين الحضور، وارتداء الكمامة، والتهوية الجيدة، والتطهير والتعقيم لكافة مرافق الصالات.



كما شملت الضوابط: منع دخول الأطفال وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، ومن يعانون من أمراض مزمنة، أو ضعف المناعة، وكذلك إغلاق صالات ألعاب الأطفال الملحقة بالصالات.