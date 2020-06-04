"الخدمات الطبية العسكرية" برفح تُقدم أكثر من ألف خدمة علاجية خلال مايو

غزة- الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ألف و188 خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال شهر مايو من العام الحالي 2020م.

وأكدت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء أبو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت "239" خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام " 48" حالة وأستقبل قسم الأعصاب " 37" حالة بينما قسم العيون استقبل "48"حالة.

بدوره ، استقبل قسم النساء والتوليد "25" سيدة واستقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة "24" حالة وأستقبل قسم الباطنة والجلدية " 79" حالة بينما أستقبل قسم الأسنان "194" حالة وخدمات.

في حين استقبل قسم التمريض "250" حالة وتعامل قسم الإسعاف والطوارئ مع "5"حالات تم نقلها للمستشفيات وأستقبل قسم المختبر "172" عينة مخبرية، بينما صرفت الصيدلية المركزية للعيادة أكثر من " 266" وصفة طبية.