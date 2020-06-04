شرطة خان يونس تُنهي ثلاث خلافات مالية بقيمة 19 ألف شيكل

خان يونس- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة بمحافظة خان يونس -قسم مركز المدينة ثلاث خلافات مالية منفصلة، نشبت بين مواطنين بلغت قيمتها حوالي 19 ألف و400 شيكل.

وأفاد المقدم إبراهيم البريم مدير دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة خان يونس أن قسم مركز المدينة أنهى ثلاث خلافات مالية، كان أولها بين المواطن ( ع.ش ) والمواطن ( ح.ن ) بعد خلافهما على باقي ثمن أدوات كهربائية بقيمة " 8,700" شيكل.

وأوضح أن ضباط القسم انتهوا من هذا الخلاف بعد جمع الطرفين وطرح العديد من الحلول لمحاولة إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون محاكم، حيث تم الاتفاق على تقسيط المبلغ على عدة دفعات شهرية متتالية بحضور السهود والكفلاء.

في ذات السياق بين المقدم البريم أن الخلاف الثاني كان على خلفية أجرة منزل بين (أ.م ) و(ر.إ ) بلغت قيمتها 6 ألاف شيكل، حيث تم إنهائه بشكل كامل بعد الاتفاق على حل يرضي الطرفين، وتم اعتماده وتثبيته بشكل قانوني.

وأضاف أن الخلاف الثالث كان على دين شرعي بين المواطن ( م.ش ) والمواطن ( م.ب ) بقيمة 4 ألاف و700 شيكل، موضحًا أن القسم تمكن من حل الخلاف بعد الاستماع للطرفين والاتفاق على حل بينهما دون ضغط أو إكراه.