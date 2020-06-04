مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار

غزة- الرأي

أنهى مركز شرطة الزيتون في محافظة غزة خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار أردني على قطعة أرض مشتركة بين كل من المواطن "م.د" والمواطن "أ.د" والمواطن "إ.ح" والمواطن "ح.ح" والمواطن "ي.ح" والمواطن "ح.ش".

وقال المقدم خالد الشعراوي مدير مركز شرطة الزيتون :" أنه وبناءً على الشكوى المقدمة من أحد المشتركين بقطعة الأرض تم استدعاء جميع أطراف الخلاف الستة إلى المركز لإنهاء الخلاف بينهم".

وأضاف المقدم الشعراوي أنه تم الاستماع إلى الأطراف الستة ومعرفة سبب الخلاف، وطرح خلالها العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بين المواطنين، حيث تم التوصل إلى حل يرضي الجميع، مشيراً إلى أنه تم إنهاء الخلاف وإتمام سند اتفاق ومخالصة نهائي حُرر بموافقة جميع الأطراف الستة، وأُغلقت القضية بشكل نهائي.