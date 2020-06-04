وكالة الرأي الفلسطينية الجوازات تُصدر 109 معاملات خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة غزة تُنفذ 4743 مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُتلف 4 أطنان مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تُنهي ثلاث خلافات مالية بقيمة 19 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية العسكرية" برفح تُقدم أكثر من ألف خدمة علاجية خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تحسم خلافات بقيمة 50 ألف دولار خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية "خلية الأزمة" تجتمع مع أصحاب صالات الأفراح والمطاعم والفنادق وكالة الرأي الفلسطينية المجلس المشترك يناقش إمكانية استمرار الخدمات جراء الأزمة المالية للبلديات وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: البطالة في صفوف اللاجئين تجاوزت 54%
أخبار » الأخبار الحكومية

مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار

04 حزيران / يونيو 2020 01:39

مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار
مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار

غزة- الرأي

أنهى مركز شرطة الزيتون في محافظة غزة خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار أردني على قطعة أرض مشتركة بين كل من المواطن "م.د" والمواطن "أ.د" والمواطن "إ.ح" والمواطن "ح.ح" والمواطن "ي.ح" والمواطن "ح.ش".

وقال المقدم خالد الشعراوي مدير مركز شرطة الزيتون :" أنه وبناءً على الشكوى المقدمة من أحد المشتركين بقطعة الأرض تم استدعاء جميع أطراف الخلاف الستة إلى المركز لإنهاء الخلاف بينهم".

وأضاف المقدم الشعراوي أنه تم الاستماع إلى الأطراف الستة ومعرفة سبب الخلاف، وطرح خلالها العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بين المواطنين، حيث تم التوصل إلى حل يرضي الجميع، مشيراً إلى أنه تم إنهاء الخلاف وإتمام سند اتفاق ومخالصة نهائي حُرر بموافقة جميع الأطراف الستة، وأُغلقت القضية بشكل نهائي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟