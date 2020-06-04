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شرطة محافظة غزة تُنفذ 4743 مهمة خلال مايو

04 حزيران / يونيو 2020 01:43

شرطة محافظة غزة تُنفذ 4743 مهمة خلال مايو
شرطة محافظة غزة تُنفذ 4743 مهمة خلال مايو

غزة- الرأي

نفذَّت أقسام ومكاتب مراكز شرطة محافظة غزة "4743" مهمة خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، تنوعت ما بين قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وتنفيذ أوامر محاكم وغيرها من القضايا الأخرى .

وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن شرطة محافظة غزة أن أقسام التحقيق أنجزت 944 قضية كان قد استقبلها الشهر الماضي من قبل المواطنين، فيما أنجزت أقسام الشكاوى 486 قضية تنوعت ما بين قضايا مالية وجزائية بين المواطنين.

وأوضحت الاحصائية بأن أقسام الدوريات نفذت 1782 مهمة، تنوعت بين دوريات لحفظ النظام العام والتأكد من اتباع إجراءات السلامة والوقاية ومتابعات ميدانية مختلفة.

هذا وتعمل مراكز شرطة محافظة غزة الستة على مدار الساعة من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتقديم أفضل خدمة في ظل جائحة كورونا والحصار.

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