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الجوازات تُصدر 109 معاملات خلال مايو

04 حزيران / يونيو 2020 01:49

الجوازات تُصدر 109 معاملات خلال مايو
الجوازات تُصدر 109 معاملات خلال مايو

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 109 وثيقة رسمية للمواطنين، عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة - الشمال - الوسطى - خانيونس - رفح" وذلك خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة من مقرها المركزي بمنطقة اليرموك إنجازها أربع معاملات "إضافة أبناء" من إجمالي المعاملات التي سلمت للمواطنين في قطاع غزة، مشيرةً إلى إنجازها 15 معاملة تمديد جواز لأول مرة، بالإضافة إلى معاملتي تمديد جواز لثاني مرة.

وبحسب التقرير أصدرت الإدارة "8" معاملات صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز خمس معاملات صورة طبق الأصل ومعاملة إفادة لمن يهمه الأمر.

في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 47 معاملة، حيث تعتبر عملية تغذية البيانات هامة جداً لمنع حدوث أي مشاكل أثناء سفر المواطن على المعبر (تأخير أو منع من السفر)، وعليه يجب على جميع المواطنين التوجه لمقر الإدارة العامة للجوازات لتغذية وتحديث بياناتهم.

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