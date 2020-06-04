مراكز شرطة شمال غزة تُنفذ 4731 مهمة خلال مايو

غزة- الرأي

نفذَّت أقسام ومكاتب مراكز الشرطة بمحافظة شمال غزة 4731 مهمة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، تنوعت بين قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وتنفيذ أوامر محاكم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مراكز شرطة محافظة شمال غزة أن مركز شرطة معسكر جباليا نفذَّ 1666 مهمة، فيما نفذًّ مركز شرطة جباليا النزلة 976 مهمة، كما نفذَّ مركز شرطة بيت لاهيا 1154 مهمة، بينما نفذَّ مركز شرطة بيت حانون 935 مهمة.

وأشارت الإحصائية إلى أن أقسام التحقيق في المراكز أنجزت 924 قضية، تنوعت بين المراكز حيث أنجز قسم التحقيق في مركز شرطة معسكر جباليا أنجز 301 قضية من أصل 370 قضية، فيما أنهى قسم الشكاوى 34 قضية خلاف مالي وجزائي بين المواطنين.

ولفتت إلى أن قسم التحقيق جباليا النزلة أنجز 200 قضية من أصل 245 قضية استقبلها الشهر الماضي، فيما أنهى قسم الشكاوى 11 قضية خلاف مالي وجزائي بين المواطنين، بينما أنجز قسم التحقيق في مركز شرطة بيت لاهيا أنجز 284 قضية من أصل 379 قضية، في حين أنحز قسم التحقيق في مركز شرطة بيت حانون أنجز 139 قضية من أصل 197 قضية استقبلها الشهر الماضي.