وكالة الرأي الفلسطينية الجوازات تُصدر 109 معاملات خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة غزة تُنفذ 4743 مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُتلف 4 أطنان مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دينار وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تُنهي ثلاث خلافات مالية بقيمة 19 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية العسكرية" برفح تُقدم أكثر من ألف خدمة علاجية خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تحسم خلافات بقيمة 50 ألف دولار خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية "خلية الأزمة" تجتمع مع أصحاب صالات الأفراح والمطاعم والفنادق وكالة الرأي الفلسطينية المجلس المشترك يناقش إمكانية استمرار الخدمات جراء الأزمة المالية للبلديات وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: البطالة في صفوف اللاجئين تجاوزت 54%
أخبار » الأخبار الحكومية

بالقراءة الثانية

التشريعي يقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها

04 حزيران / يونيو 2020 02:01

التشريعي يقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها
التشريعي يقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها

غزة- الرأي

أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها، والمقدم من اللجنتين القانونية والداخلية والأمن والحكم المحلي.


وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول،  إن القانون يأتي لينهي التباين في النظام القانوني في تنظيم الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية، وحفظ حقوقهم بما يتناسب مع القانون الفلسطيني ويحفظ حقوق رؤساء الهيئات الذين انتهت ولايتهم.


وأضاف النائب الغول أن المجلس التشريعي استشعر ضرورة تأطير الحقوق المالية بإطار قانوني وفق معاير عادلة دون الاخلال بحقوق رؤساء الهيئات المحلية المالية المكتسبة.

التشريعي يقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها 101837089_146113043677980_7780115871229280256_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟