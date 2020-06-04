الأسرى يعتزمون التصعيد ضد الاحتلال الأسبوع القادم

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الخميس بأن الأسرى في سجن “هداريم” قد يدخلون الأسبوع القادم في خطوات نضالية، تتمثل بإرجاع وجبات الطعام>

وبينت الهيئة أن ذلك الأمر يأتي لعدم التزام إدارة السجن بالسماح للأسرى بإجراء الدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية، والسماح لمن تبقى من الأسرى الممنوعين بالتحدث مع عائلاتهم.

وأضافت "منذ إقدام إدارة سجون الاحتلال بوقف الزيارات بسبب تفشي جائحة كورونا، والاتفاق مع الصليب الأحمر بتعويض الاسرى عن ذلك بإجراء مكالمات هاتفية، إلا أن هناك خلل يتعلق بالتزام إدارة السجن بذلك، وهو ما سبب قلق وتوتر لدى الأسرى وعائلاتهم ".

وأشارت الهيئة إلى أن الإخلال في الاتفاق بالسماح بإجراء المكالمات، تزامن مع استلام مدير جديد للسجن، وهو ما رفضه الأسرى جملة وتفصيلاً، حيث أنه يتوجب أن تجرى المكالمات بشكل طبيعي وان يتم علاج قضية الأسرى الممنوعين من ذلك بشكل سريع، حتى لا تتطور الأمور ويزداد الاحتقان خلال الفترة الايام القادمة، وان أي خطوات نضالية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.