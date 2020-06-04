وفاة جديدة وإصابات إثر "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 113 حالة، كما ارتفع عدد المُصابين إلى 1798 في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، إلى جانب تسجيل 962 حالة تعافي من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن الدفعة التاسعة من العالقين في الأردن بدأت بالدخول اليوم إلى البلاد، حيث يقدّر عددها بنحو 337 فلسطينيًا من مختلف المحافظات، حيث تستقبلهم إدارة المعابر وطواقم وزارة الصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم حسب الأصول البروتوكولية المتبعة.

وأضافت أن الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا، يتابع دخول الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها شركة “السي سي سي” للشعب الفلسطيني والتي تحتوي على عشرة آلاف مسحة، وهي موجودة في الأردن حيث تم الاحتفاظ بها في ثلاجات متخصصة لهذا الغرض، وبانتظار انتهاء التنسيق لدخولها بمساعدة مكتب منظمة الصحة العالمية المعتمد لدى الخارجية، وتسليمها لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن المساعدات المقدمة من شركة “نافكو” الإماراتية وصلت إلى الأردن، وموجودة حاليا في العقبة بانتظار التنسيق لدخولها للضفة المحتلة وتسليمها لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 792، كما تم تسجيل 4 حالات شفاء من الحالات المصابة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 311، في حين لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجالية خلال اليومين الماضيين ليستقر عدد الوفيات عند 54 حالة.

وبين تقرير الوزارة أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي أبلغت بأن صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة سلم المستند المتعلق بمنحة الصندوق المخصصة كمساعدة لوزارة الصحة في دولة فلسطين للمندوبية، وهي بقيمة 50 ألف دولار تم تحويلها الى حساب وزارة الصحة الفلسطينية، لدعمها وإسنادها في التصدي لجائحة كورونا، وتوفير الاحتياجات والمعدات الطبية الضرورية، وتعزيز إمكانياتها في مواجهة تداعيات الوباء.

وفي السعودية، تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، حيث توفي أحمد عبد الرحمن عبد الله أبو حرب (63 عاماً) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 15، في حين لم يبلغ عن أية اصابة جديدة ليستقر عدد الإصابات عند 41.

وفي موريتانيا، تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، إحداها لطبيب من أبناء الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى خمسة، كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة.