الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 4 يونيو 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين في أحد مراكز الحجر الصحي

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تواصل جهودها وتتابع جملة الإجراءات الوقائية لتحصين المجتمع في موجهة جائحة كورونا

وزارتا الصحة والداخلية انهت فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف في مراكز الحجر الصحي من بين العائدين في الدفعة الأخيرة من جمهورية مصر العربية وسيتم خلال الساعات القادمة انهاء الحجر الصحي لأعداد اخرى بعد صدور النتائج المخبرية وفق البرتوكول المعتمد.

المختبر المركزي يجري فحص مئات العينات المخبري لاتمام برتوكول انهاء الحجر الصحي للمستضافين.

مجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 70 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة ولازالت 51 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

تفشي الوباء في المنطقة يشكل تهديد مستمر على قطاع غزة ويستوجب الالتزام التام بجملة الإجراءات الوقائية على مستوى المواطنين والقطاعات التي سيسمح بإعادة عملها وفق الضوابط الصحية التي اقرتها وزارة الصحة.

وزارة الصحة لديها خطة للتعامل مع السناريوهات والمراحل المختلفة لتفشي وباء كورونا وتتطلب توفير 59 مليون دولار لسد اجتياحاتها من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وتدريب الطواقم والتوعية المجتمعية

وزارة الصحة استلمت قبل قليل جهازين لفحص الفيروسات ضمن المنحة التركية التي أعلن عنها سابقاً وذلك عبر منظمة الصحة العالمية التي نقدر دورها المساند للوزارة.

وزارة الصحة تؤكد ان ما وصلها في إطار خطتها لمواجهة جائحة كورونا حتى اللحظة 1.8 مليون دولار فقط من خلال المؤسسات الشريكة ونطالب كافة الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدرات المنظومة الصحية في مواجهة الجائحة

وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الموارد الصحية جراء الحصار وعدم وصول حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التي وصلت للسلطة الفلسطينية من الدول والجهات المانحة لمواجهة جائحة كورونا.