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الصحة بغزة تعفي طفلة تعرضت لحادث من آلاف الشواقل

04 حزيران / يونيو 2020 08:10

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غزة – الرأي:

أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، أن وزارته قررت إعفاء الطفلة المريضة ملك زهير إبراهيم الأقرع من كافة الرسوم المستحقة عليها.

ولفت أبو الريش في تصريح له الخميس، إلى أن الرسوم المستحقة على الطفلة بلغت 12 ألف و400 شيقل جراء تعرضها لحادث طرق عام 2013، حيث جاء قرار الإعفاء نظراً لظروفها الصحية.

وأوضح أن وزارة الصحة بغزة ترفع مئات المطالبات المماثلة للنيابة العامة بحق السائق أو الكفيل أو ولي الأمر إذا كان المريض جراء الحادث كان قاصراً.

وشدد على عدم قيام الوزارة بمطالبة الطفلة وأن الاخطار الذي وصل عائلتها موجه من قبل جهة الاختصاص القضائية وتمت مراجعتها في ذلك كونه يخالف الإجراء القانوني المعمول به.

ودعا أبو الريش الجميع الى التحقق من أي معلومات صحية من خلال المصادر الرسمية في وزارة الصحة فقط.

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