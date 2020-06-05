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الاتحاد الآسيوى يحدد 3 شروط للدولة المستضيفة لدورى الأبطال

05 حزيران / يونيو 2020 02:55

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وضع الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، 3 شروط على الدولة المستضيفة، لباقى منافسات الموسم الحالى من بطولة دورى أبطال أسيا 2019 - 2020، والمتوقفة منذ وقت طويل، وبالتحديد منذ شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد الأسيوى، حدد 3 شروط، للدولة الراغبة فى استضافة باقى مباريات الموسم الحالى من دورى أبطال أسيا، وهى:

1 - يكون طقسها معتدلا خلال شهر سبتمبر المقبل.

2 - تضم ملاعب مكيَفة.

3 - اتخاذ بروتوكول طبي ضد فيروس كورونا.

وكانت الاتحادات الوطنية التابعة لقارة آسيا قد اتفقت على استكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أسيا، خلال الإجتماع الذى عقد أول أمس الأربعاء، واقترحت استئناف بقية دور المجموعات والـ 16 خلال الفترة من 14-29 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة، بحيث يلعب ثمن النهائى يوم 4 نوفمبر، ونصف النهائى فى 25 من ذات الشهر، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.

وسيقوم الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بتقديم مقترح نظام ومواعيد لمسابقات الأندية، كى يتم عمل مراجعة أخيرة عليها، ثم سيتم تقديم مقترح إلى لجنة المسابقات فى الاتحاد من أجل المصادقة عليه.

جدير بالذكر أن، فريق الهلال السعودي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دورى أبطال أسيا، والتى توج بها على حساب فريق اوراوا ريد دياموندز اليابانى.

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