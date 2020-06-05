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ريال مدريد يجهز عرضا لخطف جوهرة الدوري الفرنسي "خليفة بوجبا"

05 حزيران / يونيو 2020 02:59

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تسريع نادي ريال مدريد الاسباني، لعملية التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ذكر راديو "مونت كارلو" أن الفريق الملكي سيقدم عرضا بقيمة تتراوح ما بين 60 و 70 مليون يورو للاعب صاحب الـ17 عامًا.

أشارت الاذاعة الفرنسية إلى أن هذا النبلغ قد ترفضه إدارة النادي الفرنسي التي تطمح فى الحصول على مبلغ أكبر في اللاعب الملقب بخليفة "بوجبا" نظرا لتشابه اسلوب لعبه، حيث يعتقدون أن اللاعب الشاب يستحق مبلغ أكبر من ذلك.

ولفتت إلى أن كل شيئ يشير إلى أن ريال مدريد لا يريد أن يستمر طويلا في المفاوضات ويريد حسم الصفقة سريعا، قبل دخول أندية أخرى في المنافسة على اللاعب.

وقدم كامافينجا، عروضا قوية مع رين في الدوري الفرنسي هذا الموسم جعلته محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويرى مسئولو الريال أن الفرنسي كامافينجا أفضل بديل عن صفقة مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباريات الدوري الاسباني بعدما أعلنت مؤخرا رابطة الدوري الاسباني، عن مواعيد الجولتين 28 و 29، من منافسات الموسم الحالى 2019 – 2020.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فريق إيبار، يوم الأحد 14 يونيو، فى تمام السابعة والنصف مساء، فى أول مباراة بعد التوقف لأزمة فيروس كورونا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة، بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد.

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