مورينيو يطالب إدارة توتنهام بالتعاقد مع نجم تشيلسي

طالب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من إدارة ناديه التعاقد مع أحد لاعبيه السابقين في صفوف تشيلسي، وهو المدافع الفرنسي كورت زوما، حيث يتطلع سبيشيال وان إلى ترميم الدفاع من خلال اللاعب الذي يتالق هذا الموسم بشكل كبير رفقة البلوز.

وخاض زوما 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد ، و 10 مباريات في مسابقات أخرى ، لكن مستقبله في ستامفورد بريدج لا يزال غير واضح.

كان مورينيو قد وقع مع اللاعب الذي يلعب في قلب الدفاع الظهير خلال الفترة الثانية له في تشيلسي وهو معجب للغاية بموهبته، ووفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن المدرب البرتغالي حريص على ضم الفرنسي مرة أخرى هذا الصيف.

أشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من بين الأسماء التي سلمها مورينيو إلى مجلس إدارة توتنهام هوتسبر، حيث من المقرر أن يرحل البلجيكي يان فيرتونجين هذا الصيف مع انتهاء تعاقده في منتصف يونيو.

تقارير أخرى كانت قد اشارت إلى أن مورينيو طالب توتنهام بالتعاقد مع أليكس ساندرو لاعب نادى يوفنتوس، وسيعرض فى المقابل خدمات لاعبه سيرجى أورييه، وذلك من أجل الظفر بخدمات الدولى البرازيلي.

وفيما يخص مركز الظهير الأيمن، فيضع مورينيو مدرب توتنهام عينه على لاعب أتالانتا، تيموثى كاساتاني، حيث يجرى مسؤولو النادى اللندنى محادثات متقدمة مع النادى الإيطالي بشأن ضم اللاعب 24 عاماً.