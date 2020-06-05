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العلماء يكتشفون شكل أقدام ديناصورات عاشت قبل 190 مليون عام

05 حزيران / يونيو 2020 03:12

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حددت دراسة جديدة مبنية على أقدام ديناصورات تم اكتشافها مؤخرا في الصين، تاريخ وشكل أقدام هذه المخلوقات التي عاشت قبل 190 مليون عام، ووجد الباحثون آثارا لأقدام ديناصورات في شهر مارس الماضي في غابات حديقة "غيليشان" الوطنية في تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين.
 
ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، قام علماء الحفريات الصينية بفحص المسارات التي تقع على سطحين من الحجر الرملي "الكوارتز" والتي اعتبرت من أفضل الأنواع المحفوظة في آسيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
واستطاع الفريق تحديد الديناصورات التي خلفت هذه الطبعات المكتشفة من الفترة الجوراسية المبكرة والتي أطلق عليها اسم "Kayentapus"، وهي ديناصورات "ثيروبود" ذات الثلاثة أصابع.
 
وتضم فئة ديناصورات "Theropods"، ديناصورات "ريكس" سيئة السمعة، وهي ديناصورات مفترسة تتميز بعظامها المجوفة وأطرافها الثلاثية.
 
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب تشونجتشينج للتخطيط والموارد الطبيعية، من المحتمل أن تكون مسارات الأقدام هذه عائدة للديناصور سينوصور.
وتعتبر ديناصورات سينوصور "Sinosaurus"، من آكلة اللحوم، ويصل ارتفاعها إلى حوالي 18 قدما (5.6 أمتار)، مع وزن قد يصل إلى نصف طن تقريبا.
 
ويبلغ طول العينة التي وجدت في الموقع المكتشف نحو 17 قدما (5.4 أمتار).
 
وقال مؤلف الدراسة البحثية، عالم الأحفوريات داي هوي، من مختبر تشونغتشينغ لحماية التراث الجيولوجي والبحوث: "عندما وصلنا إلى الموقع الأحفوري، لاحظنا من خلال الطبقات أن المسارات تشكلت قبل نحو 190 إلى 200 مليون عام"، وأضاف العالم "في الوقت نفسه، اكتشف فريقنا أن هذه كانت أكثر البقايا حفظا في آسيا".
 

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