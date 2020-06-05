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أخبار » عجائب وطرائف

كائن غامض يعيش 100 عام ويأكل مرة كل 10 سنوات

05 حزيران / يونيو 2020 03:17

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بات من المقرر في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، افتتاح أول معرض عام للكائن المسمى بـ”السمندل الكهفي” أو “التنين الصغير”، في سلوفينيا.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، يمكن للكائن، الشبيه بالديدان، العيش لمدة 100 عام، على الرغم من كونه أعمى وينبض قلبه مرتين في الدقيقة.

يتميز السمندل الكهفي بالقدرة على إعادة إنماء أطرافه في حال فقدها، كما تقول الأساطير إن المخلوقات هي أحفاد تنانين كانت تسكن الكهوف، وتنام كائنات “السمندل الكهفي” وتأكل وتتنفس تحت الماء، وهي تعد من الكائنات الغامضة بالنسبة للعلماء.

كما تمتاز بالقدرة على البقاء دون طعام لمدة عقد، ويبلغ طول الأنواع البالغة منها نحو 30 سم.

ونجح مختبر في سلوفينيا عقب العثور على بيض للكائن، في جعله يفقس عقب 120 يوما، ليصبح في حوزته 22 حيوانا.

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