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تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

05 حزيران / يونيو 2020 03:26

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نشر أحد أشهر حسابات التسريبات في موقع تويتر تغريدة كشف فيها عن مواصفات كاميرات هاتف (غالاكسي نوت20 بلس) Galaxy Note20 Plus المتوقع إطلاقه خلال صيف 2020.

ومن المتوقع إطلاق هواتف سلسلة (غالاكسي نوت20) خلال شهر آب/ أغسطس القادم، وبعد العديد من التسريبات المتعلقة بالهاتف، نشر حساب IceUniverse في موقعي تويتر وويبو مواصفات الكاميرات الخلفية لهاتف (غالاكسي نوت20 بلس).

وقال IceUniverse: إن الهاتف سيقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وحساسًا للتركيز التلقائي بالليزر بدلًا من حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF.

وسيستخدم (غالاكسي نوت20 بلس) حساس 1/1.33” Samsung Bright HM1، وهو الحساس ذاته المستخدم في هاتف (غالاكسي إس20 ألترا)، وسيساعد حساس التركيز التلقائي بالليزر الكاميرا الرئيسية بدلًا من وجود حساس ToF الذي يحلل أبعاد الصورة.

ولكاميرا التصوير الفائق العرض، ستستخدم سامسونج حساس 1/2.55” ISOCELL Fast 2L3 بدقة 13 ميغابكسل الذي يدعم أيضًا تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF.

ووفقًا للتسريب، فإن الهاتف سيقدم عدسات للتقريب البريسكوبي ستستخدم حساس Samsung Slim 3M5 بدقة 13 ميغابكسل. ولأن حساس التقريب سيكون أصغر مقارنةً بهاتف (غالاكسي إس20 ألترا)، فيُتوقع أن لا يتجاوز معدل التقريب 50X بدلًا من 100X في الأخير.

يُشار إلى أن التسريبات السابقة كشفت عن أن هاتف (غالاكسي نوت20 بلس) سيستخدم معالج Exynos 992 المصنوع بتقنية 5 نانومتر، كما كشفت صور ثلاثية الأبعاد عن التصميم المتوقع للهاتف.

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