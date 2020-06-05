5 ميزات في آيفون SE قد لا تعرفها

بدأت شركة آبل المنافسة في سوق الهواتف المنخفضة التكلفة بإطلاقها لهاتف (iPhone SE) الجديد في شهر أبريل الماضي بسعر يبدأ من 399 دولارًا، وكعادتها ضمّنت الشركة مواصفات قوية للغاية في الهاتف تجعله خيارًا مميزًا لأصحاب الميزانية المحدودة.

إليك 5 ميزات في هاتف iPhone SE الجديد يجب ضبطها لتحقيق أقصى استفادة منه:

1- تخصيص زر الشاشة الرئيسية

يحتوي هاتف (iPhone SE) الجديد على زر الشاشة الرئيسية الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID)، وبالرغم من تفضيل الكثير من مستخدمي هواتف آيفون تقنية التعرف على الوجه باعتبارها أكثر أمانًا، إلا أن هذا الزر الأنيق يوفر بعض الوظائف المفيدة التي يجب عليك معرفتها وهي:

حساسية اللمس: يمكن تغيير حساسية اللمس في زر الشاشة الرئيسية في iPhone SE حيث تجد ثلاثة مستويات للاختيار من بينها في الإعدادات، والتي ستحدد مدى حساسية اللمس عند الضغط على زر الشاشة الرئيسية.

الفتح السريع للهاتف: يتيح مستشعر بصمات الأصابع في iPhone SE الجديد طريقة سهلة لفتح الهاتف، وبالرغم من ذلك يمكنك تخصيصها لفتح الهاتف بشكل أسرع أو بمجرد الضغط على الزر، من خلال الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات).

• اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

• اضغط على خيار Home Button.

• قم بتهيئة الشريط في الجزء الأسفل من الشاشة لفتح الهاتف وفقًا لتفضيلاتك.

استخدام الهاتف بيد واحدة: يحتوي زر الشاشة الرئيسية على وظيفة تتيح للمستخدمين تقريب شاشة الهاتف من إبهامهم، خاصةً إذا كنت تريد استخدام الهاتف بيد واحدة وترغب في إدخال بعض المعلومات، مثل: إدخال عنوان URL في المتصفح.

2- استخدام 3D Touch كلوحة تتبع افتراضية

في هاتف iPhone SE يمكنك استخدام ميزة (اللمس الثلاثي الأبعاد) 3D Touch كلوحة افتراضية، وذلك من خلال تحريك المؤشر في تطبيقات، مثل: الرسائل أو المستندات أو واتساب، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• اضغط مع الاستمرار على شريط المسافة لتشغيل لوحة التتبع الافتراضية.

• ستُعتم لوحة المفاتيح بالكامل، مما يشير إلى أن لوحة التتبع الافتراضية تعمل الآن.

• استخدم إصبعك كما تفعل في لوحة التتبع العادية للتحكم في حركة المؤشر.

3- تغيير حجم النص:

يمكنك تغيير حجم النص في هاتف iPhone SE الجديد بحسب تفضيلاتك، وهذا سيكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر حيث يمكنهم تكبير حجم الخط الافتراضي الذي يأتي به الهاتف، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح (الإعدادات).

• اضغط على خيار (العرض والسطوع) Display & Brightness.

• حدد (حجم النص) Text Size.

• اسحب شريط التمرير إلى حجم الخط المطلوب.

4- تحسين أداء البطارية

إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى أداء من بطارية هاتف iPhone SE الجديد، يجب عليك مراقبة التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• افتح (الإعدادات).

• حدد (البطارية) Battery.

• هنا يمكنك رؤية استهلاك البطارية لكل تطبيق بالنسبة المئوية أو وقت الاستخدام.

ومن أجل إطالة طاقة بطارية الهاتف، يجب عليك ضبط الإعدادات التالية:

• لا تضبط سطوع الشاشة على المستوى الأقصى في جميع الأوقات.

• تفعيل قفل الشاشة التلقائي.

• تنشيط وضع الطاقة المنخفضة.

5- التقاط صور شخصية أكثر احترافية

عند التقاط صور شخصية في (الوضع الرأسي) Portrait mode باستخدام هاتف iPhone SE الجديد ستجد أن النتائج تكون رائعة، وهذا يرجع إلى تحسين برنامج التحكم في العمق Depth في الهاتف، ويمكنك تغيير هذا التأثير المحدد حتى قبل التقاط الصورة من خلال الخطوات التالية:

• افتح تطبيق الكاميرا.

• اسحب إلى (الوضع الرأسي) Portrait mode.

• اضغط على حرف (f) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

• سيظهر لك مقياس متحرك يسمح لك بتعديل تأثير العمق.