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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2521) الجمعة 5/6/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تدين إبعاد إسرائيل شخصيات فلسطينية عن المسجد الأقصى
السلطة الفلسطينية تتجنّب الاحتكاك بالجيش الإسرائيلي
اشتيه يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية
هنية: لا ندعو لإيجاد بديل عن منظمة التحرير لكن لا نقبل باختطافها
الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بكورونا يرفع عدد إصابات اليوم لـ 4
"الأونروا "بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
منصور يبعث رسائل دولية حول تدهور الوضع بسب تصاعد جرائم الاحتلال
غزة: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" وإنهاء الحجر الصحي للمئات
غزة: تضرر 40 ألف عامل وخسارة 50 مليون دولار جراء "فيروس كورونا"
أخبار إسرائيلية
الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تهدئة الخلافات بشأن الضم المحتمل لمستوطنات الضفة الغربية
حاخام إسرائيلي: قتل الحلاق حلقة في مسلسل آثام الشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والفلاشا
البرلمان الإسرائيلي يجمّد نشاطاته بعد إصابة نائب عربي
»نتنياهو لن يسارع إلى الضمّ الفوري
اخبار دولية
النرويج تخفّض تمويل وزارة التعليم الفلسطينية بعد تحريض إسرائيلي
أخبار عربية
مصر والأردن تدعوان إلى منع (إسرائيل) من ضم أراض فلسطينية
طائرات إسرائيلية تقصف مركز أبحاث تابع للجيش السوري في حماة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
الحياة اللندنية
القدس العربي
عودة مؤشر الإصابات بـ “كورونا” للارتفاع في المناطق الفلسطينية.. و غزة تواصل العمل…
إسرائيل تشترط تحويل أموال الضرائب الفلسطينية مقابل عودة “التنسيق الأمني” والسلطة ترفض وتتمسك…
جيش الاحتلال يصعد من جديد حملات الاعتقال في الضفة ويبعد الشيخ عكرمة صبري…
الأسرى الفلسطينيون يتجهون للإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لسياسات الاحتلال التعسفية
الذكرى الـ 53 لـ”نكسة فلسطين”.. الاحتلال يواصل الحرب على الأرض والإنسان.. ودعوات لتصعيد…
الشرق الأوسط
الخارجية الفلسطينية تدين إبعاد إسرائيل شخصيات عن الأقصى
السلطة الفلسطينية تتجنّب الاحتكاك بالجيش الإسرائيلي
الخليج الإماراتية
كورونا يضرب «الكنيست» ويعلق جلساته
6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين
الأهرام المصرية
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة
الشروق المصرية
ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء إسرائيل واغلاق عدد من المدارس
الغد الأردنية
المستوطنون رؤساء منظمة الجريمة الكبرى والأقوى في الدولة
دعوات مقدسية لأوسع مشاركة بجمعة تجديد العهد مع “الأقصى”
إسرائيل تمدد إبعاد الشيخ صبري عن “الأقصى” لمدة 4 أشهر
الشرق القطرية
اشتيه يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابة المستوطن المتطرف إيهودا غليك على يد شبان مقدسيين
إغلاق 72 مؤسسة تعليمية في دولة الاحتلال بسبب كورونا
مصرع سيدة إثر حادث دعس جنوب نابلس
وفاة فلسطيني بكورونا في أميركا يرفع الحصيلة لـ 114
"القيادة العامة" تستنكر محاكمة السلطة للأكاديمي "سمارة"
الاحتلال يفرج عن فتاة من طولكرم بعد يوم من اعتقالها
الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين ويبعد مقدسيًا عن الأقصى
أوقاف القدس يستنكر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن "الأقصى"
الاحتلال يعتقل مواطنًا قرب مدينة أريحا
القدس المحلية
البريد الفلسطيني يستحدث خدمات تعزز انتعاش التجارة الإلكترونية
31 عاماً على استشهاد عمر القاسم
مركزية "فتح" تناقش التحرك لمنع الضم
عين قشقلة".. إرثٌ حضاريٌّ مُتدفقٌ في الخليل
"التعليم البيئي": يوم البيئة العالمي فرصة لإنصاف طبيعتنا
وفاة شاب من قلقيلية إثر حادث دراجة
118 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
الوطني" يؤكد المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال دفاعا عن الحقوق
الحياة الجديدة
87 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
غنام تلتقي مصطفى وتشيد بدور صندوق الاستثمار على كافة الصعد
الأيام
»الاحتلال يطالب مجلس قروي بردلة بإنزال العلم الفلسطيني
»مدرسة "التحدي" في كردلا ضحية لمخطط ضم الأغوار
»مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار في بورين
»الدفعة التاسعة من العالقين تدخل الوطن
»قطاع السياحة: أول المتضررين وآخر المتحررين من فيروس كورونا
»الأغوار: تدريبات الاحتلال تتسبّب باحتراق 12 ألف دونم من أراضي حمصة البقيعة
وكالة صفا
الصحة بغزة تتسلم جهازين لفحص الفيروسات ضمن المنحة التركية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في حي واد الجوز بالقدس
حماس تستنكر القصف الإسرائيلي على سوريا
"التعليم" تدعو جامعات غزة لفتح أنظمتها التعليمية الإلكترونية
تمدد توقيف 31 أسيرًا لمدد بذريعة استكمال التحقيق
دعوات للسيطرة على كورونا بجنين
"الضمير": تمديد حالة الطوارئ مساس بالقواعد الدستورية
خريشة: مشروع الضم سينهي حل الدولتين ويفصل بين الضفة والأردن
مؤسسة حقوقية تعرب عن خشيتها من غايات تمديد حالة الطوارئ
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة بغزة تعفي طفلة تعرضت لحادث من آلاف الشواقل
هنية يُشيد بالفقيد "الكرد" ويدعو للسير على خطاه
الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 4 يونيو 2020
وفاة جديدة وإصابات إثر "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين
الأسرى يعتزمون التصعيد ضد الاحتلال الأسبوع القادم
التشريعي يقر مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها
الاحتلال يجمّد أمرًا عسكريًا بشأن مخصصات الشهداء والأسرى
الجوازات تُصدر 109 معاملات خلال مايو
فلسطين اليوم
د. الحساينة: التحديات الكبيرة التي تواجه القضية تتطلب برنامجا فصائليا موحدا هدفه إنهاك الاحتلال
القدرة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات في غزة إلى 70
الصحة: 6 إصابات جديدة لثلاثة أطفال في جنين و3 من المحجورين بغزة
"إسرائيل": 13,696 طالب ومدرس يخضعون للحجر الصحي
صورة المتطرف غليك يتعرض للضرب في خيمة عزاء الشهيد اياد الحلاق
مركز حقوقي يطالب عباس بإصدار قوانين لمواجهة الضم وعدم الاكتفاء بالخطابات
طلبة (التوجيهي) في فلسطين يشتكون من امتحان الفيزياء ومدرس يدعوهم لعدم القلق
عزل 250 طالبًا في "إسرائيل" بعد إصابة سكرتير المدرسة في صفد المحتلة
جامعة الإسراء تنظم ورشة عمل لمناقشة تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد الفلسطيني
القوى الوطنية والإسلامية تشدّد على ضرورة قطع السلطة علاقتها مع الاحتلال
سما نيوز
التربية" توضح بشأن امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة الفرع العلمي..
هآرتس: "جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب"..
اشتيه: إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور.. ولن نسمح بمقايضة اموالنا بموقفنا السياسي والوطني..
الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.. وانهاء فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف
فلسطين تبعث رسائل دولية متطابقة حول استمرار أزمة الحماية وتدهور الوضع على الأرض
"الثقافة" تُطلق برنامج "إبداع" لدعم الفنانات والفنانين الأفراد
استئناف حركة القطارات في إسرائيل الاثنين المقبل
الاحتلال يعتقل مواطنًا قرب أريحا بزعم العثور على سلاحٍ بحوزته
عرب 48
غزة: إطلاق طائرات ورقيّة بذكرى النكسة
هنيّة: مخططات الضم لن تؤمن مستقبل الاحتلال
المجلس الوطني يدعو "للمضي في تنفيذ" قطع العلاقات مع الاحتلال
وكالة وفا
عريقات يبحث مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن ال..
إقليم حركة فتح في لبنان ينعى القائد العروبي الكبير م..
قيادة المنظمة في لبنان تنعى المناضل الكبير محسن ابرا..
الاحتلال يفرج عن الأسيرة سماح جرادات عبر حاجز الجلمة
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 حزيران (يونيو)
- 1967م بدء العدوان الإسرائيلي على الأردن وسورية ومصر، حيث احتل الجيش الإسرائيلي خلال أيام كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء، وقد احتلت إسرائيل أراض تعادل ثلاثة أضعاف مساحتها قبل الحرب التي اعتبرت أكبر هزيمة للجيوش العربية منذ احتلال أراضي فلسطين عام 1948.