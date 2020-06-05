النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2521)  الجمعة 5/6/2020

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20:10الصحة بغزة تعفي طفلة تعرضت لحادث من آلاف الشواقل

04:31النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2521) الجمعة 5/6/2020

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