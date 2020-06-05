"الصحة "تتسلم جهازين لفحص الفيروسات لمواجهة جائحة كورونا

غزة-الرأي

أوضح مدير عام الوحدات الفنية المساندة بوزارة الصحة د. أيمن الحلبي ، أن المختبر المركزي بالوزارة تسلم اليوم جهازين لفحص الفيروسات PCR ، ضمن المنحة التركية لمواجهة جائحة كورونا

وأضاف د. الحلبي ، أن الجهازين تم نقلهما عبر منظمة الصحة العالمية من رام الله الى غزة استكمالا لما تسلمته الوزارة من مخصصات المنحة مؤخرا وهي عبارة عن 20 ألف من مواد الفحص المخبري .

وبين د. الحلبي أن طواقمنا الفنية ستبدأ بتهيئة الجهازين للعمل في اجراء الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه والمستضافين في مراكز الحجر الصحي ، مما سيساهم في زيادة عدد الفحوصات المخبرية.

وعبر د. الحلبي عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى دولة تركيا الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا ومؤسسات على دعمها المقدر لمختلف القطاعات الهامة في غزة وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي والذي يعاني من تبعات قاسية جراء استمرار الحصار الاسرائيلي للسنة الرابعة عشر على التوالي .