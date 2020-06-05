مدير عام المستشفيات يناقش تقييم عمل الوحدات الجراحية التخصصية لأورام الثدى

غزة-الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، تقييم عمل الوحدات الجراحية التخصصية لأورام الثدى، و ذلك خلال لقائه اليوم بفريق عمل مجمع ناصر الطبى و مستشفى غزة الأوروبى ، بحضور ممثلين عن مؤسسة العون الطبى الفلسطسنى MAP.UK، و د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و أ.هانى حمادة مدير العمليات و العيادات الخارجية وأخرين ذوى العلاقة.

وأكد د.صباح أن هذا اللقاء جاء لمناقشة بعض الاحتياجات و تذليل الصعوبات و المعيقات و الاتفاق على ألية عمل معينة لاستمرارية العمل بتلك الوحدات من خلال دعم مؤسسة العون الطبى الفلسطينى الداعمة لخدمات جراحة الثدى و استحداثها لوحدة جراحة تخصصية لأورام الثدى و مركزتها من خلال فريق العمل في مجمع ناصر و الاوروبى .

و أشار الى أن هذا اللقاء كان قد عقبه اجتماعات سابقة تم خلالها اعتماد سياسات و بروتوكولات عمل لهذه الوحدات وتجهيزها من الاحتياجات و المستهلكات الجراحية و التخصصات الداعمة من التخدير و الاشعة و المختبر ، و تم اعتبارها المرجعية الرئيسية لتشخيص و معالجة أورام الثدى في قطاع غزة.

و خلال اللقاء تم التوافق على سياسات و محددات معينة تدعم الاحتياجات بمواصفات فنية تتوافق مع حجم العمل في تلك الوحدات.