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"الشباب والرياضة" تشارك في إطلاق الفعاليات الكشفية لإحياء يوم البيئة العالمي

05 حزيران / يونيو 2020 04:48

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غزة-الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في إطلاق فعاليات إحياء يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام تحت عنوان ( كرونا ضعيفة أم بيئة نظيفة ) حيث جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المجموعات الكشفية في محافظة شمال غزة في قاعة بلدية جباليا النزلة، ومثل الوزارة أ. خالد بحور مدير العمل التطوعي والمعسكرات بالوزارة.
وتم التأكيد خلال المؤتمر على تنفيذ عدد من الأنشطة الملائمة للمراحل السنية للمساهمة في خدمة البيئة وحمايتها حيث ستقوم المجموعات الكشفية بالتعاون مع جهات صاحبة الإختصاص بتنفيذ الأنشطة حسب جدول معد مسبقا يركز على التنوع البيولوجي يبدأ من اليوم الجمعة 6/5 حتى تاريخ 11/ 6 / 2020.

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