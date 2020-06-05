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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة

05 حزيران / يونيو 2020 03:14

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا لإحياء لذكرى النكسة، والتي تتزامن أيضا مع ذكرى استشهاد عقل سرور الذي يعد رمزا من رموز المقاومة الشعبية في نعلين، كذلك الشهيد محمد الخواجا.

 وأصيب مواطن بصدره، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، فعالية سلمية للصلاة وزراعة الأشجار في قوصين غرب نابلس.

وأصيب أيضًا مواطن في رأسه، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم، في سهل عاطوف جنوب شرق طوباس

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