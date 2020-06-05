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الاحتلال يستولي على مركبة مواطن في الأغوار الشمالية

05 حزيران / يونيو 2020 03:19

الضفة المحتلة-الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مركبة مواطن في منطقة وادي المالح بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة "إن جنود الاحتلال وعناصر من شرطته، اقتحموا منطقة وادي المالح، واستولوا على مركبة المواطن عبد الرحمن خليل".

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