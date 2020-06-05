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50 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

05 حزيران / يونيو 2020 03:53

صلاة بالمسجد الأقصى
صلاة بالمسجد الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، للمرة الأولى بعد إغلاق دام سبعين يوميا، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، "إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وعلى بوابات "الأقصى"، ونشرت عناصر من جنودها وشرطتها".

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم في خطبة الجمعة، "إن القدس ستبقى إسلامية وهي حق لجميع المسلمين، وشعبنا سيعمل على حمايتها ومقدساتها".

وأضاف  "إن حقنا في القدس والأقصى محفوظ لنا دينا وعقلا وتاريخا، وسيادتها هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها لا يشاركهم فيها أحد، وسيادة المسلمين على الأقصى والقدس هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا".

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