الهندي: يجب على السلطة تحشيد شعبنا لمواجهة شعبية

غزة- الرأي:

أعرب عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي، محمد الهندي، عن استغرابه ازاء تصريحات قادة السلطة الفلسطينية- والتي رغم التفاف الحبل على رقبتها- تناشد المجتمع الدولي وتتعلق بتلابيبه.

وتساءل الهندي، هل تنتظرون من هذا المجتمع الدولي أن يحارب لأجلكم؟ هل تنتظرون أكثر من تصريحات رمزية فارغة المضمون؟، مشددًا على أن العاجز هو من يتخلى عن مسؤولياته ولا يريد القيام بواجبه ونفسه الذي يُناشد المجتمع الدولي.

واعتبر أن من لا يرغب بانجاز المصالحة الوطنية ويخشاها، ولا يُبدي استعدادًا لتحشيد الشعب باتجاه مواجهات شعبية مع الاحتلال فلا يكون أمامه إلا مناشدة المجتمع الدولي.