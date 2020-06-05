115 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

وكالات-الرأي:

ذكرت وزارة الخارجية برام الله، أنها سجلت 115 حالة وفاة بفيروس كورونا، في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، وكذلك بإصابة 1840.

وبينت الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية أفاد بتسجيل حالة وفاة جديد في صفوف الجالية في ولاية اوهايو للمواطن أسعد أبو عون (74 عاما) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 55، وتسجيل 5 إصابات جديدة من عائلة واحدة ليرتفع عدد الاصابات الى 797، في حين تم تسجيل حالتي تعافي في ولاية أوهايو ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 313.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن سامي فوزي حامد عودة (59 عاما)، بمدينة جدة، حيث سجلت اصابته سابقا وادخل للمستشفى، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في المملكة الى 16.

فيما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 36 اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 335، منها 84 حالة نشطة لا تستدعي العلاج في المستشفى، و22 حالة تحت العلاج في المستشفى ولكنها لسيت خطرة، و5 حالات حرجة في العناية المركزة، كما تم تسجيل 46 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 221، في حين بقي عدد الوفيات في صفوف الجالية بسبب الفيروس 3 حالات، وتتواصل السفارة باستمرار مع الحالات المصابة وأسرها للاطمئنان عليها والاطلاع على أي احتياج لها وتلبيته وفقا للامكانيات المتوفرة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه تم تسجيل اصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، وهي تتلقى العلاج حاليا في المستشفى، ليرتفع عدد الاصابات الى 36، تتواصل السفارة من خلال رؤساء الجالية في الولايات والمقاطعات البرازيلية المختلفة مع الحالات المصابة وذويها وتطمئن عليها وتقف عند اي احتياج لها.

وأفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، ليبقى عدد الإصابات التي سجلت منذ بداية الجائحة 3 حالات، تعافى منها حالتين وتوفيت الحالة الثالثة، وأفادتنا أيضا بأنه تم الاشتباه بإصابة 5 طلبة فلسطينيين بالفيروس يدروسون في جامعة العفرون غرب العاصمة في ولاية البليدة وهم طلبة مقيمين في الحي الجامعي، وبعد نقلهم الى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم تبين انهم بخير وغير مصابين بالفيروس.